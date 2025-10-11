La Vardera sotto scorta il deputato regionale a Fanpage | Mai mi sarei immaginato di finirci a 32 anni

Il prefetto di Palermo ha assegnato una scorta al deputato regionale Ismaele La Vardera, dopo settimane di tensioni e minacce legate alle sue denunce sulle infiltrazioni mafiose a Mondello. A Fanpage, La Vardera ha dichiarato: "Non mi fermerò. Non arretrerò di un solo millimetro, nel rispetto del mandato che mi avete affidato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

