La Valletta Brianza Lecco incendio distrugge il Monastero della Bernaga | salve le 21 monache di clausura

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le religiose sono state trasferite nel municipio: una è rimasta lievemente intossicata. Da accertare le cause del rogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura

valletta brianza lecco incendioPerego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione - Tratte in salvo le 21 monache di clausura che risiedevano nel complesso: sono al sicuro nel municipio di La Valletta Brianza. Riporta msn.com

valletta brianza lecco incendioGrosso incendio a La Valletta Brianza, in fiamme il monastero della Bernaga - 30, sul posto oltre nove squadre e altrettanti mezzi La situazione sarebbe particolarmente complicata, gran parte della struttura sarebbe compromessa LA VALLETTA B ... Scrive msn.com

