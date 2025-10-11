La Ue ha ostacolato la pace a Gaza

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo dello Stato ripropone il solito elogio dell’Unione come garante di diritti e libertà. Ma su Gaza l’Europa è stata deleteria. E i negoziati stavano per fallire proprio quando Macron ha preso l’iniziativa per i due Stati.. Pd e Lgbt non hanno capito: ancora in piazza. Cortei e occupazioni annunciati in tutta Italia con toni bellicosi, benché le armi finalmente tacciano. Democratici e Cgil si accodano dove possono, mentre l’Arcigay benedice le manifestazioni, nonostante la violenta omofobia di Hamas e sodali.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

ue ha ostacolato paceL’Ue sgomita per non rimanere tagliata fuori dal piano di pace per Gaza - A Parigi un vertice per l'implementazione del piano di Trump tra Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e diversi Paesi arabi, insieme alla Commissione europea. Scrive eunews.it

ue ha ostacolato paceMattarella: ruolo Ue cruciale su pace e diritti, no a spinte disgregative - 'Il ruolo dell'Unione Europea è più che mai cruciale perché abbiano più forza a ... Segnala notizie.tiscali.it

