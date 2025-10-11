La terribile malattia di Fabio Fognini | Pensavo di morire il racconto straziante

Nel 2023, Fabio Fognini ha condiviso con il pubblico una delle esperienze più difficili della sua vita: la sofferenza legata agli attacchi di panico. In un’intervista intensa, il tennista ha raccontato un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso, rivelando dettagli su un episodio traumatico che ha vissuto a Parigi. Un tema che, purtroppo, non è stato mai completamente affrontato nel mondo dello sport, ma che, grazie alla sincerità di Fognini, ha iniziato a emergere con maggiore consapevolezza. La sua testimonianza non solo ha fatto luce sul lato oscuro della salute mentale, ma ha anche contribuito ad abbattere il tabù che circonda queste problematiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La terribile malattia di Fabio Fognini: «Pensavo di morire», il racconto straziante

