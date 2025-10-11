La Terra sta diventando sempre più scura | cosa significa e perché è un problema per il clima

Un nuovo studio sui dati satellitari della NASA ha rilevato che la Terra sta riflettendo sempre meno luce solare verso lo spazio, soprattutto nell’emisfero settentrionale. Secondo gli scienziati, il cambiamento può accelerare il riscaldamento globale e incidere pesantemente nell’equilibrio climatico del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

