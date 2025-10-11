La Ternana impone il primo pari della stagione al Forlì
Primo pari stagionale per il Forlì che al "Morgagni" impatta 1 a 1 contro la Ternana; vantaggio biancorosso al 49° con Petrelli al quale risponde Ferrante per le fere al 59°. Un pari che tutto sommato ci può stare fra le due formazioni per quello che si è visto in campo e che permette ad entrambe. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: ternana - impone
Futsal Ternana, inizia la preparazione dei rossoverdi in vista della stagione 2025/26: "La società ha cambiato molto. Il blasone ci impone di essere competitivi"
CESI di TERNI: I TEMPLI di TORREMAGGIORE Il video su CESI, di Marco Cuccuini, ci riporta al nostro week end UMBRO. A Cesi abbiamo ammirato i resti delle mura sotto le chiese di Santa Maria Assunta e Sant'Onofrio (?), oltre all'imponente struttura fortific Vai su Facebook
DIRETTA/ Torres Ternana (risultato finale 1-1): pari tra le due squadre (Serie C, 20 settembre 2025) - Da segnalare anche il tentativo di Vallocchia dalla lunga distanza: Petriccione riesce a deviare in ... Scrive ilsussidiario.net
Ternana avanti 1-0, si va ai supplementari - Primo tempo dominato dai rossoverdi con 5 occasioni create dalla Ternana e tre miracoli del portiere abruzzese Plizzari in meno di un minuto. Come scrive rainews.it