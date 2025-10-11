La tempesta porta a riva un cucciolo di foca rimasto orfano | i suoi fratellini non sono sopravvissuti
Dopo una tempesta in Scozia, una cucciola di foca orfana è stata salvata dai volontari del British Divers Marine Life Rescue. Pesava appena 10,5 kg e i suoi fratellini non erano sopravvissuti. Altri cuccioli in difficoltà sono stati soccorsi a Elie e nel Suffolk, dove uno era stato attaccato da un cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
