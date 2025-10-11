La tempesta Brad Pitt e l’incubo Così Asaf Avidan ha ritrovato il suo suono

“Oggi nel mondo della musica, come altrove, la classe media è sparita: pochi artisti fanno numeri enormi sulle piattaforme digitali, gli altri sopravvivono. Io ho deciso di non inseguire nulla, solo di essere fedele alla mia visione. Questo non è un album pensato per le radio o per gli algoritmi”. Con queste parole Asaf Avidan introduce al Foglio il suo ultimo progetto discografico, Unfurl, uscito a cinque anni di distanza dal precedente Anagnorisis. L'album si costruisce attorno a una sezione ritmica jazz suonata dal vivo, arricchita da un’orchestra al completo. Otto tracce in cui si fondono nostalgia e modernità per esplorare temi profondi come la mortalità, la paura e la ricerca del senso della vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

