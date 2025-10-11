La Teamsystem rilancia il suo contributo Nella maglia è lo sponsor più in evidenza

Il marchio Teamsystem sulle maglie biancorosse, rimaste in questa stagione senza main sponsor dopo l’addio di Carpegna Prosciutto, è diventato oggi quello più in evidenza sotto la scritta Victoria Libertas che richiama le origini storiche del club. Anche se l’azienda nata a Pesaro non ha compiuto il passo sperato dalla piazza, la possibilità che possano farlo in futuro non ha abbandonato del tutto i tifosi pesaresi che hanno salutato con piacere il rinnovo, in rialzo, della partnership con la società pesarese per la stagione 202526, confermando un legame che va oltre la sponsorizzazione. Infatti, oltre essere ’Main Digital Partner’ della prima squadra, Teamsystem ha voluto fortemente il titolo di ’co-sponsor’ delle squadre giovanili del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Teamsystem rilancia il suo contributo. Nella maglia è lo sponsor più in evidenza

