Braccio di ferro a colpi di carte bollate tra il Comune di Belgioioso e la Provincia. Al centro della contesa, la realizzazione della tangenziale di cui si parla da anni. Piazza Italia ha chiesto 65mila euro di danni al Comune per il progetto definitivo presentato nel 2022: un documento che i tecnici della società scelta dalla Provincia per redigere il progetto esecutivo avevano bocciato, sostenendo di aver rilevato "gravissime difformità oggettive e normative del tracciato, tali da comprometterne la validità dal punto di vista del rispetto normativo e dei vincoli territoriali e gravi carenze della relazione ambientale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tangenziale di Belgioioso. La Provincia chiede i danni. Il sindaco: "Richiesta ridicola"