La Superlega è tornata come un virus che ha le sue mutazioni ma di cui non ci liberiamo So Foot

L’analisi dei francesi di So Foot sulla Superlega e il suo ritorno in voga. Quasi avevamo dimenticato del 2021 e di quei comunicati congiunti – poi seguiti da manifestazioni di tifosi da ogni parte del pianeta – che avevano annunciato (in piena crisi Covid ndr) il progetto di un campionato calcistico elitario, col Real di Perez in testa. E improvvisamente, racconta il quotidiano, l’iniziativa ora viene rilanciata. Come se la Superlega fosse un virus mutato ma di cui non ci siamo liberati. Addirittura ad oggi ci sarebbe la disponibilità dell’Uefa a trattare, come avevamo raccontato nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

