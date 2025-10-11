La Sumud in agorà a Roma | Agitazione permanente
Al centro dei giardini di piazza Vittorio si ritrova l’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla per un’assemblea convocata dalla missione che sfidato il blocco navale di Israele e che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: sumud - agor
Agorà Fanpage.it. . Quello che state ascoltando un audio esclusivo di Benedetta Scuderi, europarlamentare che è stata detenuta in Israele insieme agli altri membri della Global Sumud Flotilla. Il Parlamento europeo si rifiuta di discutere delle violazioni del diri - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Israele si prepara ad accogliere la Global Sumud Flotilla. Video delle esercitazioni Idf in mare - “È ormai evidente come una parte della destra abbia scelto la strada della mistificazione per distorcere i fatti e delegittimare chi osa esprimere opinioni diverse. ilfattoquotidiano.it scrive
Le minacce di Israele alla Global Sumud Flotilla - Gvir, ha presentato al governo un piano volto a fermare la più grande ... Secondo quotidiano.net