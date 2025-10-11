Missili balistici intercontinentali russi benedetti con acqua santa dai pope in paramenti liturgici, l’Ufficio della Fede alla Casa Bianca, abiti da crociati medievali e croci brandite in aria nella manifestazione londinese di estrema destra United the Kingdom. E poi ancora i Patrioti europei: dal segretario leghista Matteo Salvini che bacia il rosario durante i comizi, al leader spagnolo di Vox Santiago Abascal che si lancia in frasi islamofobe definendosi «l’ultimo dei buoni cristiani». Fino a Giorgia Meloni che, pur non appartenendo all’eurogruppo dei Patrioti, si definisce una patriota, ma soprattutto grida: «Sono una donna, sono una madre, sono cristiana». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La strumentalizzazione della religione in politica è una tattica antica e ancora attuale