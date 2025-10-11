La storica azienda cesenate in liquidazione giudiziale Fiom Cgil | I lavoratori pagano il prezzo più alto

C'è una novità che riguarda un'azienda storica di Cesena da tempo in difficoltà, si tratta della Sacim che opera in città da ben 105 anni. “Nella giornata del 10 ottobre è arrivata la notizia che il tribunale ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale - annuncia la Fiom Cgil -. Da mesi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: storica - azienda

Chiude una storica azienda, migliaia di licenziamenti per colpa dell’AI

Iveco Group, la storica azienda di Torino diventa indiana sotto Tata Motors: l'operazione da 3,8 miliardi di euro

Storica azienda radicata da 105 anni in crisi, si apre uno spiraglio: quattro gruppi interessati al concordato preventivo

Siamo orgogliosi di aver consegnato alla storica azienda di Crocetta del Montello, Guidolin Luigi, un potente Merlo TF65.9, il sollevatore telescopico che unisce forza, precisione e tecnologia d’avanguardia. Una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidab - facebook.com Vai su Facebook

Vicino Torino, una storica azienda agricola si rinnova tra gelati e formaggi per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X

Cantine Brusa in liquidazione giudiziale e la Gdf indaga - Il Tribunale di Bologna ha decretato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Cantine Brusa, storica azienda di Toscanella di Dozza (Bologna) con una storia risalente al 1888 e ... Segnala ansa.it