La storia dell’uomo che vive in una Citroen

Le Voci dell’Anima tornano a popolare il teatro degli Atti di Rimini, stasera pronto ad accendersi di parole, musica e visioni. La 23esima edizione della rassegna, diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli, prosegue il suo viaggio tra le molte forme del teatro contemporaneo, mescolando poesia, sperimentazione e riflessione civile. La serata prenderà il via alle 20.30 con Animali da Palco, un reading di poesia che da anni rappresenta l’anima più intima del festival. Le parole, originali o rielaborate, troveranno voce in Loredana Scianna e Teresio Troll, accompagnati dai suoni evocativi di Toni Salvatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia dell’uomo che vive in una Citroen

