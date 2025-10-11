La Stampa di Torino passa ai veneti? Enrico Marchi e Nem in pole per l' acquisto

La notizia circola da giorni ma più passano le ore più si accumulano le conferme. Il gruppo Nem, che nel 2023 ha acquistato da Gedi (di proprietà della famiglia Elkann-Agnelli) i quotidiani del Nord Est (Il Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Mattino di Padova. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

