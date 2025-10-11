La Stampa di Torino finisce in mani venete? Elkann a un passo dalla vendita del giornale

La Stampa, storico quotidiano di Torino, sta per finire in mani venete. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, secondo cui il giornale del gruppo Gedi – di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann – è a un passo dall’essere venduto a un nuovo proprietario, con la chiusura della trattativa che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L’attuale editore de La Stampa – che controlla anche il quotidiano Repubblica, il secondo a maggior tiratura dopo il Corriere della Sera – ha rivelato che «esiste una manifestazione d’interesse, ma nulla di più» e che « la trattativa è in corso e ci sono buone possibilità che vada in porto». 🔗 Leggi su Open.online