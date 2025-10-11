La spada internazionale torna in città | al via la stagione dei grandi eventi di scherma a Napoli

Oltre 230 atleti da tutta Europa e da Paesi extraeuropei in gara nel weekend. Dieci giovani campani tra i protagonisti della tappa organizzata dall’olimpionico Sandro Cuomo.. Oggi sabato 11 ottobre prenderà il via la IV edizione del Circuito Europeo Cadetti di spada. Il PalaVesuvio aprirà i battenti a 119 spadisti e 112 spadiste provenienti dal Vecchio Continente e non solo: saranno ammessi anche atleti da Paesi extraeuropei come Qatar, Arabia Saudita e Hong Kong. La tappa continentale di scherma, portata a Napoli dall’olimpionico Sandro Cuomo, rappresenta un appuntamento di grande rilevanza per gli spadisti under 17 italiani più forti del momento in lizza per un posto in squadra in vista di Europei e Mondiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it