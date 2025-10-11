La sinistra versiliese abbia un suo eletto
"Che la Versilia esprima una rappresentanza della Sinistra nel Consiglio Regionale". E’ l’appello rivolto da Marco Montemagni, ex assessore regionale e, non a caso, l’ultimo eletto in consiglio regionale come esponente della sinistra versiliese. "Da troppi anni – ribadisce – la Versilia non ha espresso un Consigliere Regionale della Sinistra e del Centro Sinistra. L’ultimo sono stato io, eletto nelle Regionali del 2005, grazie a un forte sostegno di voti versiliesi. Ovviamente sarebbe molto importante per la Versilia avere una propria rappresentanza nella maggioranza di governo della Regione Toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it
