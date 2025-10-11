La sinistra sfascista e i valori della resistenza secondo Hamas

Lidentita.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sinistra perde potere e i toni diventano troppo aspri. Sì perché l’indicazione di non ricordare il 7 ottobre data da Francesca Albanese, a prescindere dalla ragione e dal torto, significa dire al pubblico più o meno avvertito e sensibile che in fondo Hamas aveva ragione a fare quello che ha fatto. E allora non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la sinistra sfascista e i valori della resistenza secondo hamas

© Lidentita.it - La sinistra “sfascista” e i valori della resistenza secondo Hamas

In questa notizia si parla di: sinistra - sfascista

"Contro gli spettri del fascismo, dialogo a sinistra" - "Contro gli spettri del fascismo, dialogo a sinistra" "Una parte di An è rimasta fascista. Secondo ilmanifesto.it

La Russa: "La sinistra si è appropriata dei valori della Resistenza" - Dice Ignazio La Russa che "il problema è che di quei valori si sono appropriati il Pci e poi la sinistra". Lo riporta ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinistra Sfascista Valori Resistenza