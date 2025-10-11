La sinistra sfascista e i valori della resistenza secondo Hamas

La sinistra perde potere e i toni diventano troppo aspri. Sì perché l'indicazione di non ricordare il 7 ottobre data da Francesca Albanese, a prescindere dalla ragione e dal torto, significa dire al pubblico più o meno avvertito e sensibile che in fondo Hamas aveva ragione a fare quello che ha fatto. E allora non .

