La sinistra milanese vuole dare l’Ambrogino d’oro alla Flotilla | il premio che fu negato a Montanelli

Fu negato a Indro Montanelli, che era milanese di adozione e che è stato il più grande giornalista italiano. L’ambrogino d’oro, il premio che annualmente Milano consegna ai cittadini illustri o alle associazioni meritevoli, sembra diventato ormai una “pastetta”. E oggi la conferma arriva dalla richiesta di Verdi e Partito Democratico di assegnarlo alla Flotilla. La richiesta al Comune. Assegnare la civica benemerenza del Comune di Milano che viene consegnata il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, alla Global Sumud Flotilla, e in particolare alla partecipante milanese Margherita Cioppi: ad avanzare la candidatura sono il consigliere comunale Carlo Monguzzi, eletto con i Verdi, e la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni che per questo hanno scritto alla presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

