La sinistra è peggio di Hamas bufera su Giorgia Meloni Schlein | mai sentito in democrazia il paragone opposizione-terroristi

«La sinistra è più fondamentalista di Hamas». Le parole della premier Giorgia Meloni contro le opposizioni bollate come «un Leoncavallo largo», nel corso del comizio di chiusura di Alessandro Tomasi a Firenze, alzano ancora di più la tensione tra maggioranza ed il cosiddetto campo largo. Pd, Movimento Cinque Stelle ed Avs insorgono contro il paragone ed invitano all'unisono «la premier ed.
Ieri durante un comizio a Firenze davanti a una platea di sostenitori sbandieranti, la presidente del consiglio ha detto che la sinistra di casa nostra (saremmo anche noi) è peggio di Hamas. Per essere precisi ha detto "è più fondamentalista di Hamas".
Meloni ha detto che la sinistra in Italia è peggio di Hamas. Definire le opposizioni parlamentari al pari di un'organizzazione terroristica è una dichiarazione da autocrate dei peggiori regimi totalitari, quale lei si sente ed è, aldilà degli ipocriti inviti ad abbassare i
