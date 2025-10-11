La sinistra è peggio di Hamas bufera su Giorgia Meloni Schlein | mai sentito in democrazia il paragone opposizione-terroristi

«La sinistra è più fondamentalista di Hamas». Le parole della premier Giorgia Meloni contro le opposizioni bollate come «un Leoncavallo largo», nel corso del comizio di chiusura di Alessandro Tomasi a Firenze, alzano ancora di più la tensione tra maggioranza ed il cosiddetto campo largo. Pd, Movimento Cinque Stelle ed Avs insorgono contro il paragone ed invitano all’unisono «la premier ed. 🔗 Leggi su Feedpress.me

