‘La Sfilata delle Farfalle Rosa’ a Roma il 13 ottobre si celebrano le donne e la prevenzione
(Adnkronos) – La 'Sfilata delle Farfalle Rosa', un evento di musica, moda e sensibilizzazione per celebrare la forza delle donne e la prevenzione. Sarà il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ad ospitare l'evento il 13 ottobre prossimo alle 20.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Il secondo evento nel Campidoglio di Roma, dopo lo scorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sfilata - farfalle
?Il backstage della sfilata di @murano.francesco alla Milano Fashion Week con @schwarzkopfpro.it La collezione Kinésis parla di movimento e cambiamento. @paolosoffiatti, key hairstylist, ha interpretato il tema con acconciature fluide e naturali: “Un loo - facebook.com Vai su Facebook