La Roma piange cinese: grave infortunio in Nazionale Problema serio alla spalla"> Grave infortunio in casa romanista, con il calciatore che ha riportato un problema alla spalla nel ritiro della nazionale. Il calcio è uno sport affascinante, ma non privo di rischi. Durante una partita, l’intensità del gioco, i contrasti e i repentini cambi di direzione possono provocare infortuni anche molto gravi. Tra i più comuni figurano le lesioni muscolari e legamentose, come lo strappo o la rottura del crociato anteriore, che richiedono lunghi tempi di recupero e spesso un intervento chirurgico. Anche le distorsioni della caviglia, se trascurate, possono compromettere la stabilità articolare e causare recidive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Roma piange cinese: grave infortunio in Nazionale | Problema serio alla spalla