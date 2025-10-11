Il clima e i suoi cambiamenti sono stati al centro della lezione di ieri al campus di Rimini. In cattedra un professore di eccezione, Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana. Fresco di pubblicazione del volume ‘Breve storia del clima in Italia’. Mercalli, sul cambiamento climatico se ne sentono davvero tante. "Quella che sento più spesso è ‘non preoccupiamoci, tanto il clima è sempre cambiato’. Questo è vero, ma in passato questi cambiamenti erano molto più lenti, mossi generalmente da eruzioni vulcaniche; oggi l’unica causa è di origine umana: la combustione fossile". Ma come sta cambiando il clima in Italia? "Partiamo da 25mila anni fa: c’era la glaciazione e per arrivare ad un clima più simile al nostro dobbiamo attendere 10mila anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Riviera e il clima che cambia. Mercalli: "Caldo, alluvioni e rischi. Il mare potrebbe salire di un metro"