La Rivelazione di Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sul Disturbo Ereditario nei Loro Bambini

Scopri come Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli hanno affrontato con coraggio e determinazione la sfida di gestire un disturbo ereditario nei loro figli. Un viaggio di resilienza e speranza che offre spunti preziosi per le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni simili.

''Non avevamo idea che si potesse trasmettere ai figli'': Gloria Bellicchi e Giampaolo Morelli sul disturbo ereditato dai loro bambini, ci hanno scritto un libro - L’ex Miss Italia – ha vinto il concorso di bellezza più famoso d’Italia nel 1998 – e l’attore, volto ... Segnala gossip.it

Giampaolo Morelli e la moglie Gloria Bellicchi: «I nostri figli hanno ereditato la dislessia. Per un genitore ricevere una diagnosi di Dsa è destabilizzante». - Casa nostra è un microcosmo capovolto e sono i figli a dirmi “Mamma sei lenta”. Da ilmessaggero.it