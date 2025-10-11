La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy
Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell'edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani.
Le “urla di Trump” contro Netanyahu: “Nella Striscia c’è la fame, altro che prove false”. La ricostruzione della Nbc
"Gaza Riviera", piano di ricostruzione post-bellica della Striscia creato da BCG per volontà di Trump e dei creatori israeliani della GHF
“Gaza Riviera”, Smotrich rilancia il piano: “Striscia è un Eldorado immobiliare, in trattativa con gli Usa per investimenti e ricostruzione”
"Le persone civili oggi festeggiano la fine delle ostilità, il rilascio degli ostaggi, il disarmo di Hamas e, si spera, domani, la ricostruzione della Striscia" Alessandro Litta Modignani, presidente dell'Associazione Milanese Pro Israele a #drittoerovescio
Restano poco chiari alcuni dettagli, tra tempistiche e governance futura della Striscia. "L'Italia è pronta sia per la ricostruzione che per la formazione della futura classe dirigente palestinese"