La ricostruzione della Striscia porta già soldi al made in Italy

11 ott 2025

Vola Cementir (+13% in 2 giorni) e fanno meglio del mercato i titoli dell’edilizia. In ballo affari per 53 miliardi Gaza, Cina e dazi, saranno tra i temi degli incontri negli Usa per i 50 anni della fondazione degli italo-americani. 🔗 Leggi su Laverita.info

