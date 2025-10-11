La Resurrezione di Cristo | Jim Caviezel non sarà il protagonista del nuovo progetto di Mel Gibson

I produttori, secondo alcune indiscrezioni, sono impegnati a Roma nella ricerca degli attori che faranno parte del cast dei sequel. La Resurrezione di Cristo non avrà come protagonista Jim Caviezel, star del primo film biblico diretto da Mel Gibson. Il progetto sarà prodotto da Lionsgate e le riprese si svolgeranno anche in Italia, in varie location, tra cui Cinecittà e Matera. Nuovi protagonisti per Gibson Nonostante le prime notizie che riportavano la notizia del ritorno di numerosi membri del cast, tra cui James Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo e Monica Bellucci nella parte di Maria Maddalena, la produzione sta cercando attualmente un nuovo gruppo di interpreti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

