La replica del Gaza skate team a Tajani | Quel video era per ringraziare gli italiani che sono scesi in piazza non il governo

“ Ringraziamo il popolo italiano per la solidarietà col popolo palestinese e per le manifestazioni, non il governo italiano. Non ci strumentalizzate “. Con un video su Instagram il Gaza skate team replica ad Antonio Tajani che aveva ricondiviso un loro video affermando che si trattava di un segno di riconoscenza al governo per quello che aveva fatto per Gaza. Si tratta del video nel quale un bambino palestinese, in braccio a un altro ragazzo sui roller, sventola la bandiera palestinese accanto a quella italiana. A postarlo sono stati proprio i ragazzi del Gaza skate team. “Abbiamo già condiviso video di ringraziamento ai nostri amici italiani e ai loro connazionali per la loro solidarietà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

