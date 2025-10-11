La Regione Puglia garantisce copertura totale Buoni Servizio per anziani disabili e minori

La Regione Puglia rafforza la rete del Welfare sociale, garantendo che nessuna famiglia e nessuna persona fragile resti esclusa. Con due distinti provvedimenti sono state stanziate risorse aggiuntive per i Buoni Servizio Anziani e Disabili e per i Buoni Servizio Minori, strumenti fondamentali per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La Regione Puglia garantisce la copertura totale dei Buoni Servizio per anziani, persone disabili e minori: 10 milioni di euro in più per sostenere famiglie e comunità - La Regione Puglia rafforza la rete del welfare sociale, garantendo che nessuna famiglia e nessuna persona fragile resti esclusa.

