La reazione dei cantanti venezuelani in esilio al premio Nobel per la Pace conferito a María Corina Machado | È una guerriera della luce

Dopo l’annuncio dell’assegnazione del Nobel per la Pace a María Corina Machado, attivista e leader dell’opposizione al dittatore Nicolàs Maduro, i social network sono stati inondati di messaggi di gioia e congratulazioni per la vincitrice. Tra questi, spiccano diversi post di cantanti venezuelani, costretti da tempo all’esilio poiché contrari al regime. «Che motivo di orgoglio, mio??Dio. Svegliarsi con questa notizia oggi è qualcosa di storico», ha scritto il cantautore Danny Ocean, che ha spesso trattato la crisi politica del Venezuela nei suoi testi. Elena Rose, invece, l’ha definita una «guerriera della luce» e ha aggiunto: «Oggi, la pace ha il volto di una donna, e niente è più stimolante che svegliarsi con notizie come questa». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

