La Promessa Anticipazioni Spagnole | Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen ma ammazzerà anche Jana!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la verità verrà a galla e sarà terribile, più di quanto ci si immaginasse. Sì perché la nuova dark lady de La Promessa confesserà molto presto di essere lei l'assassina di Dolores e di Carmen. ma si macchierà le mani anche del sangue di Jana!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

