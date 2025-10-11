La Promessa Anticipazioni Spagnole | Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen ma ammazzerà anche Jana!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la verità verrà a galla e sarà terribile, più di quanto ci si immaginasse. Sì perché la nuova dark lady de La Promessa confesserà molto presto di essere lei l'assassina di Dolores e di Carmen. ma si macchierà le mani anche del sangue di Jana!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Leocadia ha ucciso Dolores e Carmen... ma ammazzerà anche Jana!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto

La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire

La promessa, anticipazioni al 18 ottobre: Alonso affronta Lorenzo https://2anews.it/la-promessa-anticipazioni-al-18-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X

Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 12 ottobre 2025: Leocadia minaccia Cruz, Petra lancia l’allarme - Curro indaga su Jacobo mentre Vera sospetta del Duca De Carril. Si legge su affaritaliani.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana scopre che Leocadia è l'assassina di Dolores - Jana viene a sapere i crimini commessi da Leocadia, che si è sbarazzata di sua madre e della moglie di Alonso per conto di Cruz ... Lo riporta it.blastingnews.com