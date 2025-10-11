La Promessa anticipazioni 12 ottobre | Petra avverte Cruz dei piani oscuri di Leocadia
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra avverte Cruz che Leocadia, sempre più potente nella nobiltà, potrebbe tramare un piano contro la marchesa appena se ne presenterà l'occasione. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro, travolto dalla gelosia, si prepara a raccogliere informazioni su Jacopo per capire se rappresenta una minaccia per Martina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
