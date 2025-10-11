La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025 | Petra mette in guardia Cruz Leocadia ha troppo potere!

Comingsoon.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la promessa anticipazioni 12 ottobre 2025 petra mette in guardia cruz leocadia ha troppo potere

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025: Petra mette in guardia Cruz, Leocadia ha troppo potere!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto

La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire

promessa anticipazioni 12 ottobreLa Promessa, anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Cruz offende Jana pubblicamente - Cruz offende Jana pubblicamente ma l'ex cameriera non si lascia sopraffare e risponde per le rime alla marchesa ... msn.com scrive

promessa anticipazioni 12 ottobreLa Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta - Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 12 Ottobre