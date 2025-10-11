La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025 | Petra mette in guardia Cruz Leocadia ha troppo potere!
Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto
La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire
La promessa, anticipazioni al 18 ottobre: Alonso affronta Lorenzo https://2anews.it/la-promessa-anticipazioni-al-18-ottobre/… via @2a News - Testata Giornalistica Online - X Vai su X
Le anticipazioni de La Promessa annunciano momenti drammatici per Petra, che si aggraverà a causa del tetano . Samuel, Curro e Angela si attiveranno per trovare il siero salvavita . Il dottor Salazar confermerà la malattia, creando grande preoccupazio - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni domenica 12 ottobre 2025: Cruz offende Jana pubblicamente - Cruz offende Jana pubblicamente ma l'ex cameriera non si lascia sopraffare e risponde per le rime alla marchesa ... msn.com scrive
La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta - Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Si legge su msn.com