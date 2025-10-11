La produzione industriale va molto peggio del previsto La svolta che serve al governo

Gli analisti più pessimisti si erano fermati nelle previsioni a -0,4 per cento. La produzione industriale di agosto, invece, misurata mese su mese ha fatto segnare -2,4 per cento.

La produzione industriale va molto peggio del previsto. La svolta che serve al governo - L’opinione corrente era che la discesa industriale dell’Italia avesse trovato un suo punto di atterraggio, ma così non è stato. ilfoglio.it scrive

La produzione industriale italiana crolla del 2,4% ad agosto, molto peggio del previsto - Su base annua, corretta per i giorni lavorativi, la produzione industriale è crollata del 2,7% ad agosto, in contrasto con le aspettative degli analisti di un aumento dello 0,5%. Si legge su it.investing.com