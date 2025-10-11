La prima foto di Millie Bobby Brown con la sua bimba adottata

Grande riserbo per Millie Bobby Brown, che non ha condiviso pubblicamente alcuna immagine della prima figlia, arrivata poco tempo dopo il matrimonio con Jake Bonjovi. Sui canali social della giovane attrice, arriva però il primo tenero scatto della famigliola. La bimba è stata adottata dalla coppia la scorsa estate. La prima foto della figlia di Millie Bobby Brown. “Il mio ottobre” ha scritto Millie Bobby Brown, condividendo sul suo seguitissimo profilo Instagram (i followers sfiorano i 65 milioni) un carosello di foto delle ultime settimane. Vediamo l’attrice in auto, ospite di eventi ufficiali e, spesso, intenta a scambiarsi tenerezze con il marito Jake Bonjovi. 🔗 Leggi su Dilei.it

«Per me non c'è alcuna differenza tra avere un figlio biologico o adottivo», aveva spiegato.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno condiviso su Instagram la prima foto con la loro bambina, adottata ad agosto.

