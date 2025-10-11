La piazza dedicata a Silvio Berlusconi spacca Trezzano sul Naviglio
Trezzano sul Naviglio, 11 ottobre 2025 – Un’altra intitolazione ha sollevato indignazione e polemiche. Dopo piazzale Ramelli, la cui inaugurazione ad aprile era stata anticipata da contestazioni, ora è piazza Silvio Berlusconi a suscitare centinaia di reazioni sui social. L’intitolazione è stata anticipata dal sindaco Giuseppe Morandi: "Con delibera in corso di pubblicazione, la Giunta ha determinato la denominazione di una nuova via e di una nuova piazza. La via sarà intitolata ad Assunta Caristo, nonna morta per salvare il nipotino da un camion in Marchesina. La piazza, invece - anche questa nel quartiere Marchesina, nda -, sarà intitolata al presidente Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
