La Pianese spreca e cede a Guidonia | 1-0

Guidonia Montecelio, 11 ottobre 2025 – A Guidonia la Pianese cede ai padroni di casa, più cinici nel finale dopo una gara piuttosto equilibrata ma con pochi spunti, specie nella ripresa. Il primo vero squillo della gara era stato di marca bianconera: Coccia serve Martey, anche ieri partito in attacco visti i tanti infortunati, che con un numero salta Tascone, ben piazzato, e calcia a giro sul secondo palo. Pallone fuori di un nulla. Ci prova ancora la Pianese al 18’, stavolta su calcio di punizione, ma la conclusione di Coccia termina alta. Un minuto più tardi, al 19’, è il Guidonia a rendersi pericoloso con Mastrantonio, ma Filippis si supera e devia in corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese spreca e cede a Guidonia: 1-0

