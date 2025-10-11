R oma, 8 ott. (askanews) – Incantevoli paesaggi rurali, lunghe coste affacciate sul Mar Baltico, insenature a formare i fiordi danesi, piccoli villaggi affacciati sull’acqua, oltre alle affascinanti città come Aarhus o Vejle. Benvenuti nello Jutland, la penisola del nord Europa divisa tra Germania e Danimarca. Leggi anche › Viaggio tra le dune dello Jutland, in Danimarca Danimarca, la meraviglia di un viaggio in bici nello Jutland. Pensare alla Danimarca fa immediatamente pensare al Paese ‘in bici’, con piste ciclabili ovunque. Il nostro viaggio parte da Copenaghen, dal 2015 classificata più volte come la capitale più bike-friendly del mondo: con 750mila biciclette (cinque volte il numero di automobili) e 662mila abitanti, offre 397 chilometri di piste ciclabili, innovative e dal design davvero interessante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La penisola nordeuropea offre incantevoli paesaggi rurali, lunghe coste affacciate sul Mar Baltico, fiordi e piccoli villaggi affacciati sull'acqua, oltre alle affascinanti città come Aarhus o Vejle