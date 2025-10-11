la pace va costruita come un lego la fiera marcia a castelnovo

"La pace è nelle nostre mani", è il messaggio che i più piccoli, bimbi e bimbe dell’infanzia, hanno lanciato con convinzione e tenerezza dal palco allestito in piazza Gramsci, a Castelnovo Monti, in occasione della ’Marcia per la pace dei ragazzi e ragazze’ di ieri. Erano in tantissimi, oltre duemila studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado, dall’asilo alle superiori, accompagnati dai rispettivi insegnanti, per un momento di condivisione con l’intera cittadinanza. In una piazza composta e coloratissima, tra citazioni di canzoni, autori e filosofi, da Einstein a Gramsci, ragazzi e ragazze si sono alternati sul palco, leggendo le loro riflessioni ed esprimendo una forte richiesta di pace agli adulti, prima di incamminarsi per la marcia, lungo via Roma e via Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

