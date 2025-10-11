La nuova trincea c’è già e si chiama Cisgiordania
Mentre si festeggia la nuova tregua nella Striscia di Gaza, i palestinesi per sfinimento, Trump e il governo israeliano per presunti meriti e “risultati” ottenuti sulla pelle dei palestinesi, Israele . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: nuova - trincea
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
Dalla trincea al passeggino: Giulia Schiff, nuova vita e mamma di Nathan
*Venerdì 17 ottobre 2025 ore 21 e 30 ANTEPRIMA ASSOLUTA, Terra del Teatro di Carta al Teatro La Rondinella di Montefano.* Unica data! Siamo Felici di aprire la nuova stagione teatrale con un tema attuale che sta a cuore a tutti noi e con la professionalità - facebook.com Vai su Facebook
.@Azzurri, Gattuso sul nuovo incarico da c.t. dell'Uzbekistan di Cannavaro: "L'ho chiamato e gli ho detto 'che c***o'. Io sono qui in trincea, tu ti pofumi, metti il gel e sei già al Mondiale" http://bit.ly/3VT8cVb - X Vai su X