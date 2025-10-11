La nuova Testaccio parla francese Tra boulevard e promenade il rione cambia volto

Non ci sono soltanto gli spazi interni ed esterni dell’ex Mattatoio a cambiare immagine e destinazione. Nella trasformazione che sta per investire Testaccio, secondo il piano elaborato dai docenti della Sapienza e di Roma Tre, è coinvolto tutto il rione. Il cambiamento arriva a interessare anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it