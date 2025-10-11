La nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione prende forma | interviene un elicottero speciale

Ussita, 11 ottobre 2025 - Spettacolari lavori sulla nuova cabinovia Frontignano-Cornaccione: ieri sono stati montati i primi sei sostegni, trasportati da uno speciale elicottero (Superpuma) che ha sgomberato anche i materiali dei vecchi impianti, ovvero seggiovia monoposto e biposto, skilift in Val di Bove, oltre ad alcuni rottami a monte della funivia. Con la messa in posa di sei dei diciannove sostegni previsti dall’intero impianto, la nuova linea ha iniziato a prendere forma. Il nuovo impianto sostituisce le vecchie seggiovie “Selvapiana” e “Cornaccione”, a servizio del settore del Canalone e la biposto “Ginepro” a servizio del settore Saliere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

