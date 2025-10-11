La Norvegia travolge Israele e vede la qualificazione al Mondiale
AGI - La Norvegia travolge Israele 5-0 e mette una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, in programma la prossima estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. A Oslo, in uno stadio gremito e festante, la squadra di Solbakken ha chiuso i conti già nel primo tempo portandosi sul 3-0. Una delusione per i tifosi italiani, che avevano sperato in un passo falso dei norvegesi e avevano esultato dopo appena cinque minuti, quando Erling Haaland, attaccante del Manchester City, aveva sbagliato due volte un calcio di rigore concesso per un fallo su Berg in area. Un avvio complicato, ma solo per pochi minuti: Haaland, infatti, si è presto riscattato firmando una tripletta, mentre due autogol di Khalaili e Nachmias hanno completato il 5-0 e la serata perfetta della Norvegia. 🔗 Leggi su Agi.it
