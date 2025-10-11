La Norvegia surclassa Israele a suon di gol e spegne le speranze dell’Italia di evitare i playoff

Le già flebili speranze azzurre si sono spente ancor prima di scendere in campo a Tallinn. L’Italia, infatti, confidava di ricevere buone notizie da Oslo, dove si giocava Norvegia-Israele, per sperare ancora nella, comunque non semplice, qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Gli scandinavi, invece, non erano minimamente di questo avviso e, non solo hanno conquistato in carrozza i 3 punti, ma hanno rifilato un pesante pokerissimo agli israeliani, rimpolpando la già eccellente differenza reti. Con il 5-0 rifilato da Haaland e compagni ad Israele, infatti, gli scandinavi hanno raggiunto quota 18 punti in classifica in 6 incontri disputati con la cifra record di 26 in fatto di differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Norvegia surclassa Israele a suon di gol e spegne le speranze dell’Italia di evitare i playoff

In questa notizia si parla di: norvegia - surclassa

