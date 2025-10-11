La nautica è il futuro dell’Italia | Brindisi crocevia di innovazione e competenze

Brindisireport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Il Salone Nautico di Puglia celebra quest’anno la sua 21esima edizione con un messaggio chiaro: la nautica è una leva strategica per lo sviluppo del Paese e del territorio. La firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e Snim segna infatti il definitivo riconoscimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nautica - futuro

Sistema e frontiera. Il futuro della nautica dalla Liguria per l’Italia

Il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia

Nautica, allo Yacht Club de Monaco focus sui porti turistici del futuro

Nautica: allo Yacht Club de Monaco i capitani di superyacht discutono del futuro del settore - Al 29esimo Captains’ Forum, organizzato dallo YCM Captains’ Club, decine di capitani di superyacht hanno discusso del futuro del settore, dallo sviluppo ... Segnala lapresse.it

Nautica: allo Yacht Club de Monaco una piattaforma per il futuro del settore - Durante la quinta edizione dell’iniziativa Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco ... Secondo lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Nautica 232 Futuro Dell8217italia