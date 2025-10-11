La musica dell’anima Note tra storie di donne-coraggio l' evento all' auditorium della Chiesa Maria SS Consolatrice

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Musica dellAnima. Note tra storie di Donne-Coraggio"Un omaggio alle Donne che si sono ribellate alla mafia e alla violenza di genere.Sabato 11 ottobre 2025 – Ore 21:00 - Ingresso gratuitoAuditorium della Chiesa Maria SS. Consolatrice degli Afflitti Quinto appuntamento del Festival Voci di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - anima

Lanzo si anima con "L Roc 2025": tre giorni di arte, musica e libertà

"Notte in centro": Vasto si anima per tutta la notte con lo spettacolo di Cacioppo, musica e shopping

Estate in Valtrebbia: l’anima della valle tra fede, sagre, musica e convivialità

La musica del futuro racconta storie con i suoni. Intervista a Paola Samoggia, la compositrice che ha messo in musica le idee del Nobel Yunus - Diploma di pianoforte a Bologna sotto la guida di Walter Proni; perfezionamento a Vienna con Walter Panhofer e Irena Barbag- Riporta ilfattoquotidiano.it

Enrico Ruggeri, 'tra musica e tv per raccontare storie' - Dopo il successo della prima edizione, torna su Rai 2, dal 17 dicembre in seconda serata per sei appuntamenti fino al 4 febbraio, Gli Occhi del Musicista, il programma scritto e presentato da Enrico ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Dell8217anima Note Storie