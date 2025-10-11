La mossa anti-crisi del geniale Macron | esce e torna Lecornu
Il primo ministro francese dimissionario, Sébastien Lecornu, non ha fatto in tempo a rimettere il mandato per l’impossibilità di tenere in piedi una coalizione e mettere un canovaccio di azione economica condivisa, che è stato rinominato nell’identico incarico. Bizzarra la situazione. Scadeva ieri sera la deadline per l’annuncio del nuovo capo di governo francese, fissata mercoledì su France 2 proprio da Lecornu. Al termine di una riunione tenutasi all’Eliseo nel pomeriggio con tutti i leader politici tranne quelli del Rassemblement national (Rn), la destra sovranista, e della France insoumise (Lfi), la sinistra radicale, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha confermato che «esiste una strada percorribile per raggiungere un compromesso ed evitare lo scioglimento», secondo quanto riferito dal suo entourage. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
