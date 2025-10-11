Nel 1661, quando Caterina di Braganza sposò Carlo II d’Inghilterra, sette isole sulla costa occidentale dell’India – insieme a Tangeri, in Marocco – facevano parte della sua immensa dote. Quelle isole, secoli dopo, si sarebbero fuse in un’unica metropoli: Mumbai, oggi capitale finanziaria dell’India. Più di tre secoli dopo, sotto il regno di Carlo III, il primo ministro britannico Keir Starmer è giunto nella stessa città accompagnato da una delegazione di 125 leader del mondo economico, accademico, culturale e politico – la più numerosa finora – nella sua prima visita in India da quando è entrato in carica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La missione di Starmer a Mumbai segna una svolta nei rapporti tra Regno Unito e India