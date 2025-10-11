La medicina delle differenze due giorni ad Agrigento per una sanità davvero inclusiva

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendersi cura dei migranti significa attraversare il confine più sottile, quello delle differenze. È la sfida che il convegno “La medicina transculturale: sfide e prospettive interdisciplinari tra l’accoglienza e la cura” ha provato a raccogliere in due giornate di confronto ospitate al Polo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medicina - differenze

Il microneedling a casa, l'ultima novità cosmetica. Differenze tra quello di medicina estetica e per uso domestico

Il microneedling a casa, l'ultima novità cosmetica. Differenze tra quello di medicina estetica e per uso domestico

Sarà Covid, raffreddore o influenza? I sintomi, le differenze e cosa fare in caso di malattia - Settembre si chiude con la curva dei casi Covid in Italia ancora in salita , se ciò non bastasse a preoccupare gli italiani si preannuncia ... Come scrive notizie.tiscali.it

Al pronto soccorso per un intenso dolore al petto, viene dimesso e muore dopo due giorni: «I medici sono responsabili» - Fu portato in ambulanza al pronto soccorso del Centro Cardiologico Monzino di Milano per un intenso dolore al petto, dopo alcuni controlli di routine venne dimesso dopo qualche ora ma la mattina di ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Medicina Differenze Due Giorni