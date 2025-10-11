La medicina delle differenze due giorni ad Agrigento per una sanità davvero inclusiva

Prendersi cura dei migranti significa attraversare il confine più sottile, quello delle differenze. È la sfida che il convegno “La medicina transculturale: sfide e prospettive interdisciplinari tra l’accoglienza e la cura” ha provato a raccogliere in due giornate di confronto ospitate al Polo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: medicina - differenze

Il microneedling a casa, l'ultima novità cosmetica. Differenze tra quello di medicina estetica e per uso domestico

La nostra ricerca su “#Ormoni sessuali e differenze di sesso nella malattia di #Parkinson ad esordio precoce” è nella Newsletter della Medicina di Genere dell’ @istsupsan Ist. Sup. di Sanità. Grazie a @robe_bo che da tempo si occupa del tema. @unitorvergat - X Vai su X

Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili Eventi a Pavullo: Sabato 18 alle ore 10:00 Pavullo INCONTRO pubblico ”SALUTE E MEDICINA DI GENERE: PRENDERSI CURA DELLE DIFFERENZE – per una medicina equa e personalizzata” A - facebook.com Vai su Facebook

